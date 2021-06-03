Московская область активно привлекает инвесторов и создает рабочие места. Эту работу в регионе продолжат. В этом поможет Петербургский международный экономический форум, на котором сейчас власти Подмосковья налаживают контакты и подписывают новые соглашения о сотрудничестве. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев отметил, что Московской области удается привлекать много инвесторов из-за границы.

«Мы создаем рабочие места, привлекаем инвесторов. География их достаточно широкая, это не только отечественные бизнесмены. Несмотря на разные сложности, сегодня у нас были и датчане, и австрийцы, была индийская компания, с которой мы подписали большое соглашение по строительству нового завода», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что все предприятия, которые строят в Московской области инвесторы, высокотехнологичны и конкурентоспособны.

«Самое главное, они обладают экспортным потенциалом. Поэтому важно, что сегодня было не просто подписание о намерениях, а это реальные проекты, которые будут реализованы в двух-трехлетней перспективе. Поэтому мы здесь для того, чтобы и дальше искать инвесторов, их много не бывает. И, конечно, привлекать на свою территорию, самые разные прогрессивные компании», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что новым инвестором стала австрийская компания, которая приняла решение строить свое производство в Луховицах.

«Это отдаленная территория, там создание рабочих мест, вы знаете, имеет особенное значение», — подчеркнул Воробьев.

Он также отметил, что в Московской области активно развивается туризм. Показателем этого стало соглашение о строительстве в регионе 75 ресторанов «Макдоналдс».

«Это показатель того, что есть спрос, есть поток, которым заинтересованы предприятия, в том числе и такие», — заключил Андрей Воробьев.