«Мы считали и считаем себя россиянами». Житель ДНР рассказал, как устроился с семьей в Можайске

Переселенец из ДНР Игорь Николаевич Майборода быстро освоился в Подмосковье. Здесь, в Можайске он не сидит без дела. Он работает и чувствует в России себя, как дома. Сетует только на то, что жена скучает по родным местам.

За свою жизнь Игорь Майборода многое успел попробовать, многому успел научиться. Он водил самую разную технику, занимался ее ремонтом, поставлял оборудование на шахты.

«Пришел на работу, взял самую гнилую машину. Восстановил ее, выкрасил, вылизал и в данный момент работает», — рассказал об Игоре заведующий гаража МУП «ЕДТЦ» Андрей Захаров.

Майборода восстановил старый УАЗик. Машину всю пришлось перебрать, сделать новые крылья, новые двери и теперь она на ходу. Весь процесс занял полтора месяца.

«Я уроженец Донецкой области, уроженец еще Сталинской области, город Есиноватый. У нас каждый день обстрелы. У нас дети, которые росли с года до восьми лет, знают какая мина летела, можно гулять или нельзя гулять. Дошло до того, что Украина готовила освобождение нас, отчего мы не знаем», — рассказывает о своей жизни в последние годы Игорь Майборода.

«На нас выслали армию Украины, которая даже по своей конституции не имела права этого делать. И вот с 14 года у нас сложилась такая судьба, что мы отстаиваем свою жизнь самостоятельно, естественно, при поддержке России», — делится он.

Гуманитораные грузы, выплаты пенсий и пособий брошеным людям, Игорь подчеркивает, что прекрасно понимает, во что обходилось такая поддержка соседней стране, которая не отвернулась от своих.

«Мы — то поколение. Я ж говорю, у меня свидетельство о рождении — Сталинский район, это была Россия, до 90х годов. Это был болезненный вопрос, когда получали, это принудительно было, я не мог написать, когда мы получали украинские паспорта, вместо российских. Поучали, что я украинец, хотя жена россиянка и мы считали и считаем себя россиянами и все документы подтверждающие, что я россиянин у меня существуют. Когда мы приехали, администрация нам выделила временное жилье, очень хорошее, все внимание было, мы не обделены были, хотя мы не хотели это чувствовать. Мы не беженцы, а переселенцы. Народ очень хороший. Прошло время, помогли с работой и вот сейчас мы живем пока мирной и спокойной жизнью», — говорит Игорь Майборода.

В новом коллективе его ценят, и честно признаются, что отпускать не хотят. С руками, головой, пример для подражания.

«Конечно, хочется его здесь задержать, потому что на самом деле человек ответственный. Он — пример. Даже я где-то учусь у него», — говорит об Игоре его начальник Андрей Захаров.

Сам же Игорь Николаевич честно признается, что он среди своих, ему спокойно, безопасно и по-человечески хорошо. Но малая родина, где прожил всю жизнь, тянет, как магнит. Он надеется, что сможет вернуться на родную землю.

11 июля стало известно, что Подмосковье поможет восстановить часть школ в ДНР к 1 сентября. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину.