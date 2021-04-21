«Мы разделим его на части, разложим в пакеты и вывезем за город». Знаменитые артисты дубляжа выпустили новый ролик

Актеры дубляжа, которые стали популярными после ролика про озвучку навигатора, сняли новое видео. Карен Арутюнов повез Альберта Ибрагимова, Анису Муртаеву и Дарью Блохину за город.

Совместная поездка началась с тревожного заявления Арутюнова, который обратился к пассажирам авто.

«Пришло время избавиться от него. Он кое-кому мешает…» — зловещим тоном сказал актер.

На вопросы он отвечал сдержанно и сурово. «Чтобы не марать руки!», «мы будем отскребать его с земли, чтобы ничего не осталась» — лишь немногие фразы, которые прозвучали за время поездки.

Мы разделим его на части, разложим в пакеты и вывезем за город Карен Арутюнов актер дубляжа.

Кульминацией разговора стало высказывание о том, зачем молодые люди взяли с собой огромные мусорные пакеты.

«А после этого мы посадим дерево, сфотографируемся с ним на память. Как вам? Обожаю субботники», — заключил Арутюнов, а его коллеги согласились сделать «все чисто».

Снятое видео актеры дубляжа посвятили субботнику, который состоится в Подмосковье 24 апреля.