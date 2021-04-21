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    21 апреля 2021, 08:00

    «Мы разделим его на части, разложим в пакеты и вывезем за город». Знаменитые артисты дубляжа выпустили новый ролик

    Александра Ломейко

    Актеры дубляжа, которые стали популярными после ролика про озвучку навигатора, сняли новое видео. Карен Арутюнов повез Альберта Ибрагимова, Анису Муртаеву и Дарью Блохину за город.

    Совместная поездка началась с тревожного заявления Арутюнова, который обратился к пассажирам авто.

    «Пришло время избавиться от него. Он кое-кому мешает…» — зловещим тоном сказал актер.

    На вопросы он отвечал сдержанно и сурово. «Чтобы не марать руки!», «мы будем отскребать его с земли, чтобы ничего не осталась» — лишь немногие фразы, которые прозвучали за время поездки.

    Мы разделим его на части, разложим в пакеты и вывезем за город

    Карен Арутюновактер дубляжа.

    Кульминацией разговора стало высказывание о том, зачем молодые люди взяли с собой огромные мусорные пакеты.

    «А после этого мы посадим дерево, сфотографируемся с ним на память. Как вам? Обожаю субботники», — заключил Арутюнов, а его коллеги согласились сделать «все чисто».

    Снятое видео актеры дубляжа посвятили субботнику, который состоится в Подмосковье 24 апреля.