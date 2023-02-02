Подмосковье 02 февраля 2023, 08:58 «Мы работаем адресно». Андрей Воробьев рассказал о помощи в восстановлении здоровья участников СВО Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о разработке протезов для участников СВО Пресс-служба губернатора Московской области

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Раненые участники спецоперации получают федеральные выплаты в зависимости от тяжести травм. Но бывают ситуации, когда военным требуется серьезная медицинская помощь в виде протеза или полного восстановления. В этом случае специалисты Подмосковья могут прийти на помощь. Об этом на встрече с бойцами 21-й бригады оперативного назначения войск национальной гвардии России в городском округе Пушкино рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если возникает какая-то дополнительная особенная ситуация, например с протезами — не секрет, что это важная тема, — мы участвуем», — заявил он.

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Губернатор отметил, что после визита в один из госпиталей Московской области находящимся там военнослужащим помогли поставить бионические протезы.

«Другому парню сейчас делаем связки и чашку восстанавливаем. Мы работаем адресно. Если у кого-то какая-то проблема — говорите, будем работать», — заявил Андрей Воробьев.

Глава Московской области подчеркнул, что подмосковные специалисты помогают раненым военным реабилитацией, восстановлением, в том числе психологическим. Все медицинские специалисты высокого профиля, а клиники и больницы очень качественные.