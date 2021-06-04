Подмосковье продолжит привлекать инвесторов, поддерживать предпринимателей и повышать уровень жизни населения. Для этого в Московской области выполняется целый комплекс мер. О векторах развития региона губернатор Андрей Воробьев рассказал на ПМЭФ после выступления Владимира Путина.

Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме еще раз акцентировал внимание на главных направлениях развития регионов страны. Андрей Воробьев отметил, что в Московской области активно ведется работа по каждому из них.

Особое внимание, уточнил губернатор, Подмосковье продолжит уделять предпринимателям.

«Для нас сегодня прозвучал очень важный сигнал — очень серьезно, заботливо относиться к малому и среднему бизнесу, продолжать работать над тем, чтобы каждый предприниматель в каждом муниципалитете чувствовал себя защищенным. Чтобы коммуникации с банками, с разрешительными процедурами, которые очень сильно влияют на конечный результат, на деятельность компании, были максимально удобными», — уточнил Воробьев.

Отдельно он остановился на вопросе об экологии.

«Мы все понимаем, насколько важна чистота. И зеленое Подмосковье сегодня ценится каждым жителем. Поэтому вредные выбросы, производства, все то, что мы делаем сегодня с бытовыми, строительными отходами, все это для нас еще раз было подчеркнуто. Мы с этим точно справимся, и будем дальше совершенствовать все то, что радует глаз. Подмосковье должно быть экологичным, должно быть комфортным для жизни», — подчеркнул губернатор.

Главной целью работы региональных и муниципальных властей Воробьев назвал повышение качества жизни населения.

«И сегодня еще раз президент сказал о качестве жизни, о качестве городов. Этому мы уделяем большое внимание — парки, скверы, удобство государственных услуг. Это и есть комфортная жизнь, мы за это отвечаем — региональные, федеральные и, безусловно, муниципальные власти», — заявил глава региона.

И, конечно, все это становится возможным благодаря привлечению инвесторов, строительству новых предприятий. Для тех, кто хочет работать и развиваться в Московской области, власти делают все необходимое.

«Много инвесторов не бывает. Важно, что очень многие из них говорят об удобстве работы с разными отраслевиками — системой здравоохранения, образования. Наш инвестблок старается, работает, но мы видим моменты, которые нужно улучшать, мы видим, что очень важна коммуникация на муниципальном уровне — постоянный диалог, постоянное разъяснение тех или иных нюансов налогообложения, земельных отношений. Все это имеет принципиально важное значение. Нужно привлекать бизнес, нужно уделять внимание бизнесу еще больше», — заключил Воробьев.