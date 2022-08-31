Гуманитарную помощь из Подмосковья направляют в Донбасс не только в рамках проекта «Доброе дело». Многие люди за свой счет покупают необходимые вещи для жителей пострадавших районов и везут их на собственных машинах. Председатель Общественной палаты городского округа Щелково Рушан Махмутов приехал в Донецк в четвертый раз. Он рассказал корреспонденту «360» Ольге Мациевской о том, почему его тянет в Донбасс.

Сейчас Махмутов находится в Донецке, куда привез очередной гуманитарный груз. Он уже успел связаться с главой мусульманской общины Донецка Рашидом Брагиным и узнать, что необходимо для восстановления мечети, которая пострадала в ходе обстрелов украинскими боевиками.

«Это же у нас четвертая командировка. Мы сюда приезжаем самостоятельно. На собственные средства. Везем все, что можем, о чем просят. А самое главное, людям необходима наша поддержка. Жители нас спрашивают: „Вы нас не бросите?“ Ну как мы можем вас бросить? Мы один народ, многонациональный, многоконфессиональный. Один большой русский мир, который сегодня надо защищать», — рассказал Махмутов.

Общественник подчеркнул, что за все свои поездки в Донбасс он вместе с помощниками и волонтерами Подмосковья доставил сюда почти две тысячи тонн различного груза. Он отметил, что, если посмотреть на номера машин, которые курсируют по Донецку, можно понять, что помощь туда везут со всей России.

«Каждый регион помогает. В едином порыве, потому что мы все — один народ», — заявил Махмутов.

Он добавил, что во время командировок оказывался даже не передовой. Не специально: просто так получалось. Общественник привозил помощь в Ясиноватую и поселок Красный Партизан.

«В Волноваху заезжали сразу после боев. Храм там посетили. Лампадное масло привезли, свечи, продукты питания», — поделился он.

Оказать помощь жителям Донбасса может каждый при помощи акции «Доброе дело». Ее организовали подмосковные школьники и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На специальные сборные пункты можно принести вещи, продукты, воду, предметы первой гигиены и многое другое. Фуры с волонтерами доставят их в Донецк, где передадут всем нуждающимся. Адреса сборных пунктов доступны на сайте «Волонтеры Подмосковья».