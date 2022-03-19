«Мы не ожидали, что нас так примут». Жительница Горловки рассказала о жизни в Подмосковье
Жительница Горловки после эвакуации в Подмосковье рассказала о жизни своей семьи
Жительница Горловки, которой с дочерями пришлось покинуть родной дом из-за обстрелов, призналась, что после эвакуации в Россию она не ожидала, что здесь их примут с таким теплом. Сейчас она с детьми находится в Московской области.
«Здесь покойнее, конечно, намного. У нас очень все хорошо, у нас все есть, нас полностью обеспечивают, мы очень благодарны», — рассказала она «360».
По словам женщины, в ДНР у нее остались муж и мама. Она созванивается с ними каждый день. «Говорят, что стреляют постоянно. Прячутся в коридорах. По подвалам уже не бегают, потому что смысла нет, а так прячутся. Переживаем, созваниваемся каждый день. Спасибо большое, что нам так помогают, мы не ожидали, что нас так примут», — добавила беженка.
Она добавила, что уже после приезда одной из дочерей потребовалось лечь в больницу. Никаких проблем с госпитализацией не возникло. «Дочка болела, лежала в больнице. В школу сходила два раза, ездят автобусы, ходить не надо. К доктору приходили, все хорошо, в больнице лежали, вылечили, все хорошо», — поблагодарила мать девочки.
Сегодня женщина с семьей решила прийти на концерт Николая Баскова и Полины Гагариной в поддержку беженцев в Доме правительства Подмосковья.
«Решили пойти, потому что очень интересно. Мы такого никогда не видели, нам очень приятно, что нас так поддерживают. Пришла на концерт с дочерями и подругами, тоже из Горловки», — добавила собеседница «360».
Жительница Горловки отметила, что благодаря тому, что Россия признала ДНР и ЛНР, у них появилась надежда на стабилизацию ситуации в Донбассе.
«Как только прекратится [эскалация в регионе], мы планируем вернуться, потому что матери тоже тяжело, но пока будем сидеть, ждать, пока все устаканится», — заключила она.