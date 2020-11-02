«Мы научились лечить». Андрей Воробьев рассказал о борьбе с коронавирусом в Подмосковье

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье растет не стремительно, но находится на высоком уровне. Регион продолжает активную работу в сфере здравоохранения, чтобы не допустить трудной ситуации с госпитализацией пациентов.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что сейчас все понимают сложность момента, в котором оказались. Несмотря на это, Центр управления регионом продолжает работать, по-прежнему в приоритетном порядке реагируя на обращения жителей и их тревоги. Главная задача — убрать эти тревоги.

«Наша задача, как прежде, — своевременно, оперативно, а главное, с результатом решать те вопросы, которые ставят перед нами жизнь и наши жители. Традиционно в ЦУРе мы рассматриваем наиболее актуальные проблемы. Центр управления регионом работает, несмотря на ковид», — рассказал глава Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что главной темой в 2020 году является COVID-19. Он рассказал, что количество случаев заражения коронавирусом остается на высоком уровне, однако цифры растут не стремительно.

Цифры у нас не стремительно, но находятся на высоком уровне. Что касается госпитализации, мы научились лечить. Протоколы становятся более совершенными. Есть все необходимые лекарства Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что система здравоохранения сейчас борется с серьезными нагрузками. Регион продолжает работу в этой сфере, чтобы не оказаться в сложном положении с госпитализацией. Андрей Воробьев напомнил, что к 15 ноября в Московской области должны сделать порядка 18–19 тысяч коек. Это необходимо, чтобы в каждом направлении Подмосковья появилась возможность оказания помощи.