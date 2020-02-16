«Мы мотивируем людей». Чемпионат России по армрестлингу среди спортсменов с ОДА прошел в Рошале

Чемпионат России по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями прошел в Подмосковье. На соревнования в Рошаль со всей страны приехали 200 сильнейших рукоборцев, среди участников было 47 спортсменов-колясочников.

13 часов на поезде плюс еще три на автобусе добирался на чемпионат России спортсмен из Татарстана Динар Мифтахов. Армспортом он занимается всего два года, но список побед уже внушительный.

Динар — призер всероссийских соревнований и обладатель бронзовой медали чемпионата мира. В этот раз спортсмен снова среди лучших — он завоевал серебро.

«Это радость, гордость — это ничто не заменит! Чувствуешь себя полезным. Родители гордятся, мой район гордится, то есть знаменитость какая-то. Это большой плюс для нас, мы людей мотивируем», — делится серебряный призер соревнований Динар Мифтахов.

Источник фото: телеканал «360»

На чемпионат приехали около 200 спортсменов из 26 регионов. География обширная — от Хабаровска до Калининграда. Среди участников — 47 спортсменов-колясочников.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы работаем по олимпийской системе, то есть существует специальная таблица на выбывание, после двух поражений спортсмен выбывает из борьбы — это предварительные поединки, дальше борьба идет в финале», — рассказал международный классификатор чемпионата Вадим Рабинович.

Источник фото: телеканал «360»

В финальном поединке встретились многократный чемпион Европы и мира Константин Рабинович и его ученик Андрей Лаврентьев. Подобная схватка у них не первая. На этот раз опыт снова сделал свое дело — Рабинович добавил очередную победу в свою копилку.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы очень хорошо знаем друг друга, он — мои слабые места, я — его. Должен сказать, что хорошо подготовился, достойно соперничал сегодня, я думаю, еще чуть-чуть и, наверное, он у меня выиграет», — поделился чемпион мира по армрестлингу Константин Рабинович.

Источник фото: телеканал «360»

Победители соревнований получили возможность попасть в сборную России и отправиться на чемпионат Европы. Он состоится в конце мая.