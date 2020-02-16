«Мы мотивируем людей». Чемпионат России по армрестлингу среди спортсменов с ОДА прошел в Рошале
13 часов на поезде плюс еще три на автобусе добирался на чемпионат России спортсмен из Татарстана Динар Мифтахов. Армспортом он занимается всего два года, но список побед уже внушительный.
Динар — призер всероссийских соревнований и обладатель бронзовой медали чемпионата мира. В этот раз спортсмен снова среди лучших — он завоевал серебро.
«Это радость, гордость — это ничто не заменит! Чувствуешь себя полезным. Родители гордятся, мой район гордится, то есть знаменитость какая-то. Это большой плюс для нас, мы людей мотивируем», — делится серебряный призер соревнований Динар Мифтахов.
На чемпионат приехали около 200 спортсменов из 26 регионов. География обширная — от Хабаровска до Калининграда. Среди участников — 47 спортсменов-колясочников.
«Мы работаем по олимпийской системе, то есть существует специальная таблица на выбывание, после двух поражений спортсмен выбывает из борьбы — это предварительные поединки, дальше борьба идет в финале», — рассказал международный классификатор чемпионата Вадим Рабинович.
В финальном поединке встретились многократный чемпион Европы и мира Константин Рабинович и его ученик Андрей Лаврентьев. Подобная схватка у них не первая. На этот раз опыт снова сделал свое дело — Рабинович добавил очередную победу в свою копилку.
«Мы очень хорошо знаем друг друга, он — мои слабые места, я — его. Должен сказать, что хорошо подготовился, достойно соперничал сегодня, я думаю, еще чуть-чуть и, наверное, он у меня выиграет», — поделился чемпион мира по армрестлингу Константин Рабинович.
Победители соревнований получили возможность попасть в сборную России и отправиться на чемпионат Европы. Он состоится в конце мая.