Подмосковье 04 мая 2023, 17:17 «Мы мало знали о бандеровцах в то время». Ветеран из Химок рассказал о своем боевом пути

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Ветеран из Химок Юрий Парфеньевич Двойкин ушел на Великую Отечественную войну 16-летним мальчишкой. Он был снайпером, участвовал в ликвидации бандеровских формирований на Украине. В этом году он в третий раз станет почетными гостем парада Победы в Москве.

Юрий Парфеньевич в феврале этого года отметил 98-летие. Он стоял у истоков ветеранского движения в Химках — проводил патриотическую работу в школах округа и организовывал экскурсии по местам сражений Великой Отечественной войны.

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Свой боевой путь он начал в 1942 году, написав заявление о добровольном вступлении в Красную армию. Отучившись в снайперской школе, он стал инструктором по огневой подготовке. А в 1944 году Юрий Парфеньевич отправился во Львов для ликвидации бандеровских формирований. Там он и встретил Победу.

«Мы мало знали о бандеровцах в то время. Они учинили охоту: в течение двух дней расстреляли более пяти тысяч человек. <…> Мы зачищали весь регион от националистов, ловили в лесах, заброшенных хуторах», — рассказал ветеран.

Юрий Парфеньевич сравнил начало СВО с событиями Великой Отечественной войны. Тогда в борьбе с врагом помогала поддержка и сплоченность советского народа. Ветеран уверен, что и на этот раз единство людей поможет восстановить справедливость.

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