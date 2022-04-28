В новой реальности стало больше разговоров, переживаний и обсуждений актуальных событий. Но сейчас важно понимать, что преодолеть будущие вызовы можно только всем вместе. Об этом в своем поздравлении к жителям с наступающими майскими праздниками заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пожелать хочу всем нам мира, любви в семье и близких, благополучия, уверенности и отдельно — сплоченности», — заявил он.

Губернатор отметил, что сейчас сложное время, когда в семье и компаниях идут разговоры и обсуждения, где каждый приводит свои аргументы или демонстрирует знания. Но важнее всего сейчас чувство единства.

«Сейчас такое время, когда нужно говорить и понимать, что мы — единая семья. Мы — Россия. Мы вместе должны преодолеть все вызовы, которые стоят на пути, и там, где требуется, оказать максимальную помощь и поддержку. Особенно тем, кто находится в сложной ситуации, а в случае с Донбассом — кто находится в беде. Поэтому только вперед, дорогу осилит идущий, мы обязательно победим», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор признался, что сам во время майских праздников совместит работу и отдых. Он рассказал, что дочь пригласила его в поездку на конях.

«Она у нас занимается лошадьми и хочет взять меня на тур — прогулкой это не назовешь, это чуть дольше, чем прогулка. Мы хотим поехать на лошадях и с детьми погоняем в футбол в одном из парков», — поделился губернатор Московской области.

Подмосковье вошло в список самых популярных направлений для отдыха среди россиян. Об этом свидетельствует то, что областных гостиницах не осталось свободных номеров. Все они забронированы и не только москвичами, но также туристами из других регионов России.