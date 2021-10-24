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    24 октября 2021, 09:48

    «Мы должны тебя сберечь». Воробьев объяснил новые ограничения в Подмосковье

    Губернатор Подмосковья Воробьев: если у тебя есть QR-код, ты не почувствуешь ограничений

    Александр Блинов

    Нерабочие дни, объявленные в Московской области с 28 октября по 7 ноября, призваны остановить очередную волну эпидемии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Мы должны тебя сберечь». Воробьев объяснил новые ограничения в Подмосковье

    «Если у тебя есть QR-код, есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 и ты по-прежнему игнорируешь, то риск заболеть у тебя очень высокий. И мы должны тебя сберечь, позаботиться о тебе», — сказал Воробьев.

    Власти не устают просить жителей, чтобы они вакцинировались, добавил губернатор.

    «Потому что даже если ты вдруг приболел, это будет легкое течение болезни», — подчеркнул он.

    Ранее «360» рассказал, куда можно и куда нельзя будет пойти жителям московского региона в нерабочие дни.

    Глава Минсельхоза Подмосковья Сергей Воскресенский ранее сообщил, что в период с 28 октября по 7 ноября в регионе будут работать продовольственные магазины и аптеки, а все остальные точки будут закрыты.