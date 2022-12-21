Подмосковье 21 декабря 2022, 17:28 «Мы должны стать единой силой». Воробьев обратился к участникам премии «Доброе дело» Воробьев: в сложное время важно стать единой силой и объединиться ради страны

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Россия переживает особенно сложный период, и жители страны как никогда должны быть единой силой и объединиться вокруг того, что сделает страну сильнее. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии вручения премии «Мы рядом. Доброе дело». В 2022 году ее посвятили специальной военной операции.

Глава региона напомнил, что премия «Доброе дело» родилась для того, чтобы отметить и поощрить организации или просто коллективы людей, которые делают добрые и важные дела в разных ситуациях.

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«Если оглянуться, десять лет назад были разные события. Когда-то нужно было помогать детям, которые находились в детских домах. Сейчас у нас нет детских домов, слава Богу, в Московской области», — напомнил Андрей Воробьев.

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Неравнодушные люди, подчеркнул он, работают волонтерами и дежурят в госпиталях или в детских больницах. Не так давно страна переживала пандемию коронавируса, но сейчас она отступает.

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«В разное время, всегда находятся люди, которые бросают все, дарят все свое добро, внимание, все свое сердце для того, чтобы помочь ближнему», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Воробьев отметил, что этот год стал особым для России. И в сложное время всем гражданам нужно объединиться и стать одной силой, чтобы сделать страну сильнее.

«И здесь, в зале, я хочу поприветствовать людей смелых, храбрых. Родителей, чьи дети, мужья защищали и защищают героически нашу Родину. Я с большим удовольствием хочу поприветствовать вас и в вашем лице всех тех, кто делает добрые дела и в Подмосковье, и в нашей любимой стране», — добавил глава региона.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Главными героями премии стали защитники Родины, военные корреспонденты, волонтеры и активисты, которые собирают и передают помощь на передовую. Жюри определило 120 победителей в одной единственной номинации — «Доброе дело». Каждый лауреат получит 500 тысяч рублей.

В состав жюри вошли представители медиасообщества Андрей Медведев и Маргарита Симоньян, артисты Николай Басков и Игорь Бутман, кардиохирург Лео Бокерия, олимпийский чемпион Никита Нагорный, общественный деятель Марина Юденич и другие.