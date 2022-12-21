21 декабря 2022, 17:28
«Мы должны стать единой силой». Воробьев обратился к участникам премии «Доброе дело»
Воробьев: в сложное время важно стать единой силой и объединиться ради страны
Россия переживает особенно сложный период, и жители страны как никогда должны быть единой силой и объединиться вокруг того, что сделает страну сильнее. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии вручения премии «Мы рядом. Доброе дело». В 2022 году ее посвятили специальной военной операции.
Глава региона напомнил, что премия «Доброе дело» родилась для того, чтобы отметить и поощрить организации или просто коллективы людей, которые делают добрые и важные дела в разных ситуациях.
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«Если оглянуться, десять лет назад были разные события. Когда-то нужно было помогать детям, которые находились в детских домах. Сейчас у нас нет детских домов, слава Богу, в Московской области», — напомнил Андрей Воробьев.
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Неравнодушные люди, подчеркнул он, работают волонтерами и дежурят в госпиталях или в детских больницах. Не так давно страна переживала пандемию коронавируса, но сейчас она отступает.
«В разное время, всегда находятся люди, которые бросают все, дарят все свое добро, внимание, все свое сердце для того, чтобы помочь ближнему», — подчеркнул губернатор Подмосковья.
Воробьев отметил, что этот год стал особым для России. И в сложное время всем гражданам нужно объединиться и стать одной силой, чтобы сделать страну сильнее.
«И здесь, в зале, я хочу поприветствовать людей смелых, храбрых. Родителей, чьи дети, мужья защищали и защищают героически нашу Родину. Я с большим удовольствием хочу поприветствовать вас и в вашем лице всех тех, кто делает добрые дела и в Подмосковье, и в нашей любимой стране», — добавил глава региона.
Главными героями премии стали защитники Родины, военные корреспонденты, волонтеры и активисты, которые собирают и передают помощь на передовую. Жюри определило 120 победителей в одной единственной номинации — «Доброе дело». Каждый лауреат получит 500 тысяч рублей.
В состав жюри вошли представители медиасообщества Андрей Медведев и Маргарита Симоньян, артисты Николай Басков и Игорь Бутман, кардиохирург Лео Бокерия, олимпийский чемпион Никита Нагорный, общественный деятель Марина Юденич и другие.
Андрей Воробьев
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