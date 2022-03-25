«Мы должны справиться». Воробьев рассказал об отношении к санкциям в Подмосковье

Россия переживает непростой период — время серьезных потрясений и перемен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с курсантами в центре «Авангард» заметил, что новые антироссийские санкции поменяют жизнь общества. Чтобы справиться с ограничениями, людям необходимо сплотиться и стать единым целым.

Воробьев напомнил, что санкции к России применялись давно. В пример губернатор привел поправку Джексона — Вэника, которая ограничивала страну в торговле. Ее отменили только в 2012 году.

В 2014 году на нас наложили достаточно серьезные санкции. Казалось бы, обывателя они коснулись несильно. С одной стороны, они не дали нам дополнительного развития. С другой (всегда есть обратная сторона медали) — заставили нас все эти восемь лет активно заниматься импортозамещением. <…> И нам многое удалось импортозаместить. К сожалению, не все Андрей Воробьев.

Воробьев согласился, что примененные против РФ санкции на фоне ситуации на Украине, безусловно, окажут заметное влияние на жизнь.

«Нам нужно будет быть единым целым и сделать так, чтобы максимально наша экономика, малый и средний бизнес, наши стартапы, которые существуют в светлых головах, как правило, молодых людей, были максимально реализованы. Но в любом случае это ограничения, с которыми мы должны справиться. Надеюсь, те, кто в зале, будут так же, как и мы, принимать в этом очень активное участие», — сказал глава региона.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор упомянул и ограничения против жителей Крыма, признавшись, что меры коснулись в том числе и его семьи. Отец Воробьева после введенных в 2014 году мер потерял возможность выезжать в Европу и другие страны.

«Наша задача — быть сильными. И я уверен, что мы пройдем эту череду вызовов <...>. Они нас всех коснутся, но нужно быть реалистами. Еще важней все-таки искать способы и развиваться дальше. И уверенно идти к намеченной цели. Цель наша очень простая — чтобы мы могли быть сильной страной, чтобы нам было комфортно жить в нашей стране. И, самое главное, чтобы любой человек, особенно в вашем возрасте, мог реализовать свои самые смелые мечты, потенциал», — отметил Воробьев.