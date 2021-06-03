«Мы должны помогать не просто словом, но и делом». Как в Подмосковье поддерживают молодежь

Молодость — это время для развития, поиска себя и создания чего-то нового. Чтобы воплотить свои идеи в жизнь, найти свое призвание и сделать вклад в будущее страны, молодежи нужна поддержка. И власти Подмосковья постоянно ищут новые возможности помочь молодым талантам раскрыть себя. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ рассказала Екатерина Швелидзе, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям.

Екатерина Швелидзе отметила, что во время работы в Подмосковье власти стараются, в первую очередь, слышать жителей, понимать, что им нужно, и решать задачи, акцентируя внимание на желаниях населения.

«Мы стараемся принимать и находить нестандартные решения. Мы слышим запросы от жителей и задачи губернатора, который просит принимать новаторские решения и какие-то неизвестные, сложные шаги. В целом все эти решения ведут к позитивным переменам. Вообще современное поколение легкое на подъем, свободно от стереотипов. Мне кажется, что с такой молодежью нужно делать и реализовать самые смелые и сложные проекты в социальной и молодежной сфере», — отметила министр.

По ее мнению, молодежь — это прекрасный инструмент для развития Подмосковья. Главная задача — это правильно воспитать, заинтересовать и вовремя поддержать. Над этим каждый день работает целая команда, нацеленная на успех.

«Молодежная политика — это здоровое воспитание наших ребят. Чтобы они хотели и могли жить и развиваться на своей родине. Чтобы знали, что им помогут и их поддержат. Но это надо делать не с 14 лет, а с самого раннего возраста. Поэтому, например, у нас, в Московской области, есть большой движение Юнармия — там 36 тысяч детей», — сказала Швелидзе.

Она подчеркнула, что Юнармия — это не только про патриотизм, но и про общение, воспитание лидерских качеств и про общение со сверстниками.

По мнению Екатерины Швелидзе, чтобы молодежь хотела развиваться, учиться новому и свои знания применять на практике, нужен целых комплекс разных мер поддержки.

«Мы должны помогать не просто словом, но и делом. Это гранты, это деньги на реализацию их инициатив. Мы в прошлом году привлекли 160 миллионов грантовых средств и были вторые по стране. В этом году хотим привлечь 180 миллионов. Плюс в этом году мы запускаем в Московской области большой проект — это школа грантов. Мы будем учить наших ребят эти гранты забирать, учить делать презентации, составлять правильно бюджеты, презентации защищать. Чтобы в конечном итоге получить деньги на реализацию своего проекта», — пояснила министр.

Швелидзе отметила, что в этом году Главное управление социальных коммуникацией стало грантооператором в Московской области. Ведомство будет активно помогать некоммерческим организациям бороться за средства фонда президентских грантов.

«Это большая работа. В этом году она впервые и очень важная. Кроме того, у нас есть премия губернатора „Мы рядом“. В этом году она будет проходить под девизом „Мы рядом ради перемен“. Поэтому мы будем смотреть на те проекты, которые приведут к позитивным переменам на местах», — рассказала о планах Екатерина Швелидзе.

Она уточнила, что всю информацию желающие принять участие смогут скоро найти на сайте премии мырядом.рф.

Проекты, которые предлагает молодежь, часто содержат в себе новые подходы, необычные решения. Здесь, по мнению министра, необходимо оказывать ребятам помощь. Юным талантам нужна поддержка на всех уровнях, поэтому в регионе прорабатывают вопрос коммуникации молодежи с местными властями.

«Молодежь, в первую очередь, мне кажется, ждет от нас поддержки на государственном уровне. Чтобы их проекты реализовывались. Еще очень важна коммуникация и обратная связь. Есть некая проблема с этим на местах. Поэтому мы в этом году будем проводить большой семинар для тех, кто на местах занимается молодежной политикой. Для работников муниципалитетов. Надо говорить с ребятами на одной волне, говорить на одном языке, слышать их и пытаться всячески помогать», — подчеркнула Швелидзе.

На этом Подмосковье не останавливается. Регион ищет партнеров для поддержки молодежи везде. Сейчас Московская область планирует создать совместный проект с Роспариотцентром.

«У нас была встреча с Наталией Мандровой, руководителем Роспатриотцентра. Об этом тоже сегодня с ней говорили. Совместными усилиями проведем большое важное федеральное мероприятие по патриотике, где мы соберем много молодежи со всей страны. Будет очень крутое и интересное событие для наших ребят», — рассказала министр.

И главное для Подмосковья, считает Екатерина Швелидзе, — это создать комфортные условия для молодых специалистов, чтобы они не стремились уезжать из региона, а чтобы им хотелось остаться и развивать свою малую родину.

«Нужно создавать условия, чтобы ребятам здесь было прикольно. У нас в этом году будет много разных форумов. Здесь речь обо всем: о парках, скейт-площадках, о мероприятиях для ребят. Будет „Гонка героев“, большой карьерный форум, форум креативных индустрий, будет форум для студенческих отрядов. Нам нужно заполнить для ребят времяпрепровождение. Где-то это просто тусовка, а где-то образовательные вещи. Это правильный, здоровый нетворкинг, который потом даст им социальный лифт в том числе», — заключила Екатерина Швелидзе.