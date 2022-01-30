«Мы будем переживать, а вы будете побеждать». Воробьев пожелал спортсменам из Подмосковья побед на Олимпиаде в Пекине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к спортсменам из Подмосковья, которые будут представлять сборную России на зимних Олимпийских играх в Пекине. Воробьев пожелал им успешно выступить и принести стране победы, заверив, что за них будут болеть на родине.

«Ребят, всем привет, скоро Олимпиада, вы уезжаете в Пекин. Мы за всех будем переживать, а вы будете побеждать. Хочу приветствовать наших подмосковных членов команды, их 28: Наталья Воронина, Лиза Голубева… Запомнил только птичьи фамилии, ради бога, извините. Но мы будем переживать за всех. Успехов вам и только вперед, ребята. Вы красавцы!» — сказал Воробьев.

Московская область вошла в тройку российских регионов, которые направили на Игры больше всего спортсменов. В состав сборной России для выступления на Олимпиаде-2022 вошли подмосковные хоккеистки Людмила Белякова, Анна Шохина, Нина Пирогова, Елена Дергачева и Анна Савонина, которые играют за дмитровский «Динамо».

Также национальную команду укрепили шесть конькобежцев из Подмосковья, среди которых заслуженные мастера спорта: Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Дарья Качанова, Руслан Захаров, Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин. Во фристайле выступят Илья Буров, Максим Буров, Станислав Никитин, Анастасия Смирнова.

В бобслее: Юлия Беломестных, Ростислав Гайтюкевич, Алексей Лаптев, а также Александр Ефимов (запасной). В санном спорте: Виктория Демченко, Семен Павличенко и Роман Репилов. В бобслее и скелетоне: Елена Никитина и Никита Трегубов.

В горнолыжном спорте сборную России от Подмосковья поддержит Александр Хорошилов, в керлинге — Антон Калалб, в прыжках на лыжах с трамплина — Ирина Аввакумова, а Полина Смоленцова встанет на сноуборд.

Всего в состав российской сборной вошли 28 спортсменов из Подмосковья, которые выступят в 10 дисциплинах. Для многих это будет уже не первая Олимпиада.