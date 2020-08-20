«Мы берем их в 5-м классе и ведем». Шесть стобалльников по ЕГЭ подготовил учитель русского языка из Серпухова

Учитель русского языка и литературы из школы №2 в Серпухове Александра Асланова подготовила шесть выпускников, которые получили на ЕГЭ 100 баллов. Губернатор Московской области поблагодарил педагога за продуктивную работу и пообщался с отличившимися ребятами.

В этом году Александра Асланова как классный руководитель выпустила 13 медалистов. Педагог подготовила и стобалльников по ЕГЭ. Высший балл по русскому языку получили шесть ребят. У одной выпускницы сразу две высшие оценки: по 100 баллов за экзамены по русскому языку и литературе.

Андрей Воробьев встретился с учителем и тремя стобалльниками. Губернатор поблагодарил Александру Валерьевну за вклад в образование ребят.

«Благодарю за добросовестный профессиональный труд, за и отличников и за просто ребят, которым вы уделяете свое внимание, свою любовь, профессионализм», — сказал глава региона.

Губернатор пожелал уже абитуриентам успехов при поступлении. Аслан Асланов собирается учиться на программиста в энергетическом вузе, Елисей Кившарь хочет стать врачом, а Ксения Борисова, у которой 200 баллов по результатам ЕГЭ, пойдет по стопам своего преподавателя. Девушка выбрала для поступления Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина.

Александра Асланова за чашкой чая раскрыла секрет успеха. По ее мнению, главное — это вести ребят от начала до конца. Так, ученики привыкают к педагогу, схема занятий не меняется — и в результате удается достичь высоких оценок и дать школьникам хорошие знания.

«Мы, команда учителей, берем детей в пятом классе и ведем их — учителя математики и русского языка, физики, химии», — пояснила преподаватель.

Александра Асланова родилась в Архангельской области. Она училась в Вологодском государственном педагогическом университете по специальности «филология». После получения диплома девушка переехала в Серпухов и устроилась в школу № 2 учителем. Сейчас педагог занимает должность заместителя директора.

Александра почти 20 лет работает с детьми. За это время она получила множество грамот. Педагог удостоена благодарности от Министерства образования РФ, Мособлдумы и городской администрации. В 2015 году женщина получила социальное жилье от администрации округа в рамках программы поддержки учителей.