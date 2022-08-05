Музыканты получили возможность выступить на открытой сцене в Дубне

Серафима — профессиональная исполнительница. Рассказывает, что одно время выступала в группе, гастролировала. Сегодня она зажигает на набережной Волги в Дубне. Друзья пригласили девушку поддержать новый музыкальный проект «Улица».

«Сейчас у меня восьмой месяц беременности, поэтому не получается выдать ту мощь голоса, которую хочется. Очень классно, что есть шанс себя взбодрить. Не просто ходить по набережной, а выйти к микрофону и зажечь», — говорит участница проекта «Улица» Серафима Шатная.

На гитаре ей подыгрывает Александр Зотов. У него тоже когда-то была группа — в Саратове. Сейчас же он — ведущий конструктор машиностроительного бюро «Радуга» и председатель Совета молодых специалистов предприятия. В его стенах и родился проект, который сегодня вышел на улицы наукограда.

«Лето, у нас прекрасный солнечный город, хорошая набережная. Нужно было что-то такое. Среди недели люди с детьми гуляю здесь и хотелось для них что-то душевное сделать», — рассказывает один из организаторов проекта «Улица» Александр Зотов.

Костяк выступающих — специалисты конструкторского бюро «Радуга». С аппаратурой тоже помогают на предприятии. Поддержал проект и город — теперь каждую среду вечером после работы инженеры, конструкторы, специалисты по информационной безопасности приезжаю сюда, чтобы развернуть площадку и дать возможность выйти на сцену всем желающим.

«Сцена открыта для всех, для маленьких и взрослых, для тех, кто поет, и кто танцует. Можно показывать фокусы, дрессировать животных. Абсолютно любой человек может прийти сюда и показать себя», — говорит одна из организаторов проекта Ирина Любимова.

Такие вечера здесь, рядом с набережной Волги, теперь проходят каждую среду. И желающих выступить — все больше. Ну, а у зрителей уже появились свои любимые исполнители. Здесь уже ждут выступлений Серафимы, близняшек Высоцких и других музыкантов.