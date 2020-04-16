Музыканты начали развозить жителям столицы и Подмосковья защитные маски

Еще в январе — музыкальные репетиции и выступления, а уже с марта концертные костюмы спрятаны в шкаф. Но пока гастроли у всех на паузе, исполнители Grand Melody Orchestra не унывают — запустили проект #ятебепомогу и стали раздавать маски. Такую заботу уже почувствовало и Подмосковье.

А началось все с того, что руководителю коллектива Александру Яковлеву удалось купить несколько коробок с масками. Вместе с музыкантами он создал сайт ятебепомогу.рф. Так оркестр стал собирать заявки от тех, кто нуждается в поддержке.

Их маршруты теперь насыщенные. За день — десятки адресов в столице и области. Сначала обращались знакомые, а уже вскоре сработал эффект сарафанного радио. Начали звонить пожилые люди, мамы с детьми и те, кому просто не удалось найти маски.

В перерывах же музыканты Grand Melody Orchestra умудряются репетировать онлайн и писать треки. А возможность помочь людям, говорят они, очень радует.

Все подробности — в репортаже «360».