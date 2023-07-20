Подмосковье 20 июля 2023, 13:19 Музыканты из Подмосковья приняли участие в образовательной программе народного артиста СССР Академии творческих индустрий «Меганом»

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Молодые музыканты из Подмосковья приняли участие в образовательной программе «Академия Юрия Башмета». Это полноценный курс, который курируют мастера музыкальной индустрии.

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что мероприятие проходит в Крыму, а руководителем программы выступает народный артист СССР Юрий Башмет.

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Главным событием станет первый фестиваль классической музыки «Звезды Меганома». В основу музыкальной программы войдут как произведения молодых российских композиторов, так и шедевры классической музыки. Фестиваль завершится большим концертом симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета.

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