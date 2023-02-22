Подмосковье 22 февраля 2023, 11:47 Музыканты из Истры дали концерт ко Дню защитника Отечества в зоне СВО

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Музыканты из Истры устроили концерт ко Дню защитника Отечества для бойцов СВО. Они приехали в Луганскую область вместе с волонтерами округа, которые доставили гуманитарный груз.

Концерт организовали, чтобы поддержать моральный и боевой дух солдат. К выступлению музыкантов присоединились и сами бойцы.

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«В Истре тыл работает для вас и на вас. Мы за каждого переживаем. Глава нашего округа Татьяна Витушева направила нас, чтобы дать этот концерт. Я надеюсь, что все получили позитивные эмоции. Мы приедем еще раз, если будет такой запрос, с артистами», — сказал заместитель главы администрации городского округа Истра Сергей Штурбабин.

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Солдаты передали приветы близким, родным и всем жителям Истры, которые помогают, несмотря ни на что.

«Истра, спасибо, что не бросаете своих. Нам очень приятно видеть эту поддержку от вас. Победа будет за нами», — сказали бойцы СВО.

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