Музыканты из Бразилии, Кубы и США выступят на фестивале «Jazzовые сезоны» в Подмосковье

Музыкальный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в Подмосковье в августе. Музей-заповедник «Горки Ленинские» примет мероприятие, которое вошло в топ-10 лучших джазовых open air-фестивалей России. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, фестиваль останется международным. На сцену выйдут кубинские, американские и бразильские музыканты.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 22 и 23 августа пройдет VI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». Вместе с российскими музыкантами на фестивале выступят и артисты из Бразилии, Кубы и США.

«Несмотря на существующие ограничения, у нас остается возможность назвать и этот фестиваль международным, потому что у нас будут артисты из Бразилии, Кубы, Доминиканской Республики, США, которые по тем или иным причинам остались в России», — рассказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

Он добавил, что организаторам удалось подготовить хорошую программу.

«Очень приятно, что у таких популярных звезд мирового масштаба, прекрасно исполняющих джаз, как Лариса Долина и Сергей Мазаев нашлось время присоединиться к нашему фестивалю — они выступят в Горках с Московским джазовым оркестром», — уточнил Бутман.

Увидеть выступление Ларисы Долиной можно будет 22 августа. В этот же день на сцену выйдет Олег Аккуратов со своим трио, Олег — блестящий пианист и вокалист, занявший второе место на престижном вокальном конкурсе Sarah Vaughan InternationalJazzVocalCompetitionв Америке в 2018 году.

В первый день выступят группа Plank’s ’Tone, которая победила в карантинном онлайн-конкурсе #STAYHOMEJAZZCHALLENGE; коллективы из Кубы и Бразилии CarlosHechavarria, JazzPark и JoanderSantos.

Во второй день, 23 августа, гости фестиваля услышат выступление Сергея Мазаева с Московским джазовым оркестром. Программа будет новая.

«Мы с Сергеем очень много работаем. В принципе вместе с ним и был создан Московский джазовый оркестр. Сначала он был под другим названием. Сергей стоял у истоков, он повлиял на то, чтобы я вернулся в страну, поэтому дружба наша не знает границ, можно считать ее международной», — сказал Игорь Бутман.

В этот же день выступит замечательная певица Fantini из Доминиканской Республики.

Занятие по душе найдут не только ценители джаза, но и любителей спорта. Впервые партнерами фестиваля станет Академия хоккея Вячеслава Фетисова, и у юных гостей появится возможность попробовать свои силы на специально созданной под открытым небом тренировочной площадке.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Московской области.