Подмосковье 28 марта 2024, 21:08 Музыкант из Электростали Иван Бичурин стал лауреатом I степени на международном конкурсе Администрация Электросталь г.о.

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Ученик Детской музыкальной школы в Электростали Иван Бичурин успешно выступил на I международном конкурсе фортепианного исполнительства им. О. А. Лебедевой. В состязаниях приняли участие свыше 130 участников.

Конкурс организован в честь Ольги Анатольевны Лебедевой, которой исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Она была профессором Нижегородской консерватории, известным методистом и автором важных трудов по теории исполнительства.

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По итогам конкурса Иван Бичурин стал лауреатом I степени в своей возрастной группе в номинации «Фортепиано соло». Подготовкой молодого человека к соревнованиям занималась Ольга Супруненко.

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