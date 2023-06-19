19 июня 2023, 11:24
Музыкальным исполнителям Подмосковья предложили записать видео для марафона в поддержку участников СВО
Онлайн-марафон в поддержку участников СВО стартовал в честь Дня России. Сейчас он продолжает набирать обороты.
Участниками марафона может стать любой желающий — как в России, так и за рубежом. Родион Газманов, группа Фабрика и другие звездные исполнители также присоединились к инициативе.
Реклама
Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, необходимо записать на видео исполнение музыкальной композиции «Да здравствует Россия!». Спеть могут не только профессионалы, но и любители.
Подать заявку можно на официальном сайте вос-марафон.рф. Также можно отправить музыкальное видео с контактными данными на почту: i@vosmarafon.ru.
Победителей объявят 25 июня. Жюри отберет десять лучших исполнителей, которые примут участие в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках всероссийской акции «Великого Отечества сыны». Кроме того, победителям устроят обзорную экскурсию в музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации, а все участники марафона получат именной сертификат.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта. Он включает первоочередное зачисление детей в кружки, компенсацию ЖКУ, льготы по налогам, путевкам и другое.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама