Подмосковье 19 июня 2023, 11:24 Музыкальным исполнителям Подмосковья предложили записать видео для марафона в поддержку участников СВО

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Онлайн-марафон в поддержку участников СВО стартовал в честь Дня России. Сейчас он продолжает набирать обороты.

Участниками марафона может стать любой желающий — как в России, так и за рубежом. Родион Газманов, группа Фабрика и другие звездные исполнители также присоединились к инициативе.

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Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, необходимо записать на видео исполнение музыкальной композиции «Да здравствует Россия!». Спеть могут не только профессионалы, но и любители.

Подать заявку можно на официальном сайте вос-марафон.рф. Также можно отправить музыкальное видео с контактными данными на почту: i@vosmarafon.ru.

Победителей объявят 25 июня. Жюри отберет десять лучших исполнителей, которые примут участие в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках всероссийской акции «Великого Отечества сыны». Кроме того, победителям устроят обзорную экскурсию в музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации, а все участники марафона получат именной сертификат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта. Он включает первоочередное зачисление детей в кружки, компенсацию ЖКУ, льготы по налогам, путевкам и другое.

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