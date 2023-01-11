Подмосковье 11 января 2023, 16:27 Музыкальный спектакль «Золушка. Перезагрузка» показали в Богородском округе

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Музыкальный спектакль «Золушка. Перезагрузка» показали в доме культуры «Ямкино». Юные жители Богородского округа познакомились с новым прочтением известной истории о бедной девушке, заслужившей счастье своей добротой и трудолюбием.

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Классический сюжет сказки о Золушке сохранился, но его осовременили, добавив юмора, вокальных хитов и хореографии.

Зрителям мюзикл понравился, они оценили креативный подход постановщиков.

Участие в спектакле приняли артисты музыкального театра «Золотая маска» и театральной студии «Зазеркалье», а также студия мюзикла «Триумф» и хореографический коллектив Dance show.

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