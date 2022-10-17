Музыкальный спектакль по мотивам Бродского пройдет в Рузе 7 ноября | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

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Viber Музыкальный спектакль по мотивам Бродского пройдет в Рузе 7 ноября

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В начале ноября, 7 числа, на сцене Рузского центра культуры и искусств состоится музыкальный спектакль под названием «Баллада о маленьком буксире». Его постановщиком выступит Дамир Бахтиев, спектакль будет поставлен по мотивам одноименного стихотворения Иосифа Бродского.

В постановке будут принимать участие артисты театра и кино Кристина Трофимович и Андрей Сумцов. Кроем того, украшением постановки станет Государственный ансамбль музыки и танца под названием «Садко». Солистами выступят Вера Каяцкая, Сергей Петрищев, Ринат Димаев и Юлия Журавлева.

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Спектакль посвящен героям-морякам Великой Отечественной войны. Постановка сделана в форме пролистывания альбома, зрители смогут стать свидетелями множества воспоминаний и в целом поучаствовать в истории прошлого века.

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Сначала дамы в шикарных нарядах вместе со своими кавалерами выступают на балу, который, по легенде, проходит в Зимнем дворце. Звучат красивые вальсы, мазурки, полонезы. Однако в какой-то момент наступает 1917 год, по всей стране начинается революция, постепенно в жизнь русских людей внедряется новая реальность. Начинают доноситься со сцены любимые многими советские песни.

Привычный ход жизни снова прерывается, в этот раз началом войны. Со сцены звучит исторический и уже легендарный голос Юрия Левитана «Внимание! Говорит Москва!». На этом фоне начинают играть советские песни военных лет, показываются кадры хроники. В конце концов все завершается торжественным салютом в День победы. Повсюду счастливые крики, народ ликует и празднует главное событие в своей жизни.

Потом все становится более спокойно. На суд зрителей выносят многие модные в те времена песни, которые были в 20 веке особенно популярными у молодежи. Начало спектакля запланировано на пять вечера. Посетить его можно будет в Рузе, на Волоколамнском шоссе, в доме номер 2.

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