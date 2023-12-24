Подмосковье 24 декабря 2023, 22:37 Музыкальный спектакль «Новое путешествие» провели для жителей Лосино-Петровского Телеканал «360»

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Красочный музыкальный спектакль «Новое путешествие» провели для жителей и гостей Лосино-Петровского. В сказке задействовано более 40 человек, а рассказывает она о том, как с помощью доброго сердца и желания помогать можно вернуть веру в добро и чудеса.

«Новое путешествие» — это сказочный музыкальный спектакль, который уносит зрителя по разным странам мира и знакомит с их необычными жителями. Главный герой мюзикла побывал в Италии, Испании, Китае и других уголках планеты в поисках не только местных традиций, но и друзей.

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«У нас о самом главном на всей планете: о мире во всем мире, о дружбе, о дружбе между людьми, которые разговаривают на разных языках. Это сейчас очень актуально и здорово, что бы дети понимали, что главное в жизни — что люди должны друг друга любить, уважать. И само чудо — это в человеке», — рассказала режиссер спектакля Анастасия Черненькова.

Всей подготовкой к спектаклю занимались представители коллектива Дома культуры. Сказка получилась масштабной. В ней задействовано более 40 человек. Привлечен не только театральный коллектив, но и балетная труппа Александры Самойловой.

Красочные костюмы, веселая музыка и интересный сюжет создали незабываемую атмосферу настоящего новогоднего праздника. Представление стало для ребят настоящим новогодним сюрпризом и, конечно, еще одной возможностью получить новые впечатления, заряд бодрости и энергии на весь предстоящий год.

«У нас ближайший год — это год семьи, объявленный президентом. Нам хотелось бы что бы в семьях было благополучие, счастье, любовь, радость, громкий смех и, чтобы сегодня все окунулись в атмосферу сказки. Потому что наш дом культуры подготовил спектакль. И этой сказкой, этой верой в чудо, в счастье — люди жили. И сказка приходила в жизнь каждого в дом», — отметил депутат Государственной думы Александр Толмачев.

После спектакля дети водили хоровод вокруг елки вместе со сказочными героями. Все ребята получили сладкие подарки из рук сказочных героев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

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