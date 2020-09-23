Музыкальный open-air «Лето. Музыка. Музей» стартует в Истре 23 сентября

На территории музейного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре 23–27 сентября пройдет традиционный музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей». В нем примут участие Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Московский камерный оркестр MusicaViva и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

Из-за пандемии коронавируса он состоится в круглом уличном музейном атриуме. Стены которого позволят воспроизвести эффект объемной 3D-проекции и создадут максимально комфортные условия для зрителей. На площадке будут смонтированы специальные установки, которые обеспечат присутствующих теплом.

В этом году музею исполняется 100 лет, и к его юбилею будет также приурочено открытие большой выставки уникальных предметов, собранных в подмосковных усадьбах.

На сцену фестиваля выйдут дирижеры Максим Венгеров, Дмитрий Синьковский, Андрей Рубцов и многие другие.

На концертах можно будет услышать музыку разных эпох, направлений и стран. Прозвучит русская классика, неоклассика и музыка эпохи барокко.

«В программе фестиваля мне особенно хотелось подчеркнуть эту идею возрождения — в самых разных аспектах. Здесь и поздний ренессанс — музыка эпохи барокко, и тема духовного возрождения в сочинениях Штрауса, Малера. Программа фестиваля охватывает, разные эпохи и разные взгляды на культурное наследие, искусство разных стран, разных ментальностей и религий», — заявил художественный руководитель фестиваля Василий Петренко.