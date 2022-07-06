Музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» состоится с 14 по 17 июля

Пресс-конференция, посвященная проведению V Международного фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей» в Истре, состоялась в ТАСС. Об этом сказано в сообщении Министерства культуры и туризма Московской области.

О программе юбилейного фестиваля и участниках концертов рассказали региональный министр Василий Кузнецов, президент фестиваля — художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский, директор Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко, а также пианистка Полина Осетинская.

Пятый музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет с 14 по 17 июля. Он состоится на территории Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим». Мероприятие будет посвящено 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина.

Кузнецов в ходе пресс-конференции отметил, что на четырех open-air и трех камерных концертах ожидается около трех тысяч посетителей.

Он отметил, что концерты пройдут и под открытым небом, и в камерном залом музея, а программа выстроена вокруг творчества Скрябина.

Очень важно, что „Лето. Музыка. Музей“ не только представляет известных музыкантов, но и открывает новые имена. В целом этот фестиваль уверенно занял свое место на фестивальной карте Московской области. А наша задача, чтобы Подмосковье стало Меккой для музыкантов и зрителей в летней период, чтобы люди приезжали в наш регион за музыкой и впечатлениями Василий Кузнецов министр культуры и туризма Московской области

Участниками мероприятии станут Полина Осетинская, Андрей Коробейников, Николай Луганский, Ева Геворгян, Российский национальный оркестр, Государственный академический симфонический оркестр России имени Светлана, отметил Дунаевскиий.

По его словам, самое главное, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей» уже стал событием всероссийского уровня, а не только регионального.

Действительно, у нас в стране практически нет музыкальных академических open-air фестивалей такого масштаба. Мы ориентируемся не на популярную классику, а на серьезную, интересную и очень глубокую музыку. Это одна из важных составляющих. Еще один момент — солисты и оркестры. Мы всегда приглашаем звезд, и этот год — не исключение Максим Дунаевский президент фестиваля — художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист РФ

Он отметил, что на мероприятии выступят и молодые пианисты, и артисты с мировым именем, и выдающиеся дирижеры, и ведущие симфонические оркестры. Исполнять произведения Скрябина — это грандиозная работа, отметил Дунаевский. При этом зрителя ждет огромное разнообразие музыки в каждом концерте, светомузыкальное шоу, созданное по партитуре известного композитора.

«Помимо концертов, зрители по доброй традиции смогут посетить временные выставки и постоянные экспозиции музея. Совсем недавно музей представил новую выставку „[НE]СУРОВЫЙ СТИЛЬ“, которая объединяет более 70 произведений советского искусства 60-70-х годов из собрания музея, треть из которых выставляется впервые. Она тоже будет доступна для зрителей всех концертов», — сказала Антипенко.

Она также рассказала о новой выставке произведений фламандских художников XVII века из региональных музеев. Эта выставка пройдет с сентября 2022 года по февраль 2023 года. В экспозиции будут представлены произведения Рубенса, Йорданса, Снейдерса, Брейгеля Бархатного и других.