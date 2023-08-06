Подмосковье 06 августа 2023, 13:56 Музыкальный мотофестиваль «На грани» прошел в Подмосковье Мартыненко Михаил

Читать 360tv в

На берегу озера Святое в Шатуре состоялся мото-рок фестиваль «На грани». Для гостей мероприятия на сцене выступили музыкальные коллективы «Монгол Шуудан», «Запал», «АспекТ», «Мнимые числа» и другие, а байкеры-любители продемонстрировали гостям свои транспортные средства на стоянке.

«Я посещаю подобные фестивали уже на протяжении 10 лет, и каждый раз получаю невероятное удовольствие от атмосферы и звуков рок-музыки», — поделился посетитель мероприятия Руслан Кулаев.

Реклама

Также организаторы отметили, что среди участников шоу популярностью пользовался свежезаваренный чай. Гости угощались напитками из таежного сбора, с ягодами, травами и мятой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».