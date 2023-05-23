Подмосковье 23 мая 2023, 14:16 Музыкальный марафон «На одной волне» прошел в Ногинске

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Музыкальный марафон «На одной волне», который объединит этим летом 50 парков Подмосковья, стартовал в Ногинске. В Центральном парке города выступила кавер-группа «Русский бит».

Кавер-группа исполнила любимые хиты жителей Ногинска.

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«Для всех горожан это прекрасный повод встретиться в Центральном парке, потанцевать под любимые известные хиты», — отметила режиссер Объединенной дирекции парков Богородского городского округа Анастасия Пахомова.

Музыканты играли современные и военные песни. Пасмурная погода никому не помешала.

«Мы на опыте знаем, что понравится публике. Учитывая, что в парк приходят люди разного возраста, мы решили подобрать самые актуальные песни, чтобы был доволен каждый зритель», — рассказали солисты группы «Русский бит» Екатерина Лещева и Александр Нефедов.

Марафон «На одной волне» прошел в рамках проекта Министерства культуры и туризма Московской области при поддержке команды губернатора.

Еще один масштабный проект — фестиваль «Город танцует в парках» стартует в Ногинске 19 августа. Хореограф Егор Дружинин будет оценивать танцевальные коллективы на сцене Центрального парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут множество различных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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