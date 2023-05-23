23 мая 2023, 14:16
Музыкальный марафон «На одной волне» прошел в Ногинске
Музыкальный марафон «На одной волне», который объединит этим летом 50 парков Подмосковья, стартовал в Ногинске. В Центральном парке города выступила кавер-группа «Русский бит».
Кавер-группа исполнила любимые хиты жителей Ногинска.
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«Для всех горожан это прекрасный повод встретиться в Центральном парке, потанцевать под любимые известные хиты», — отметила режиссер Объединенной дирекции парков Богородского городского округа Анастасия Пахомова.
Музыканты играли современные и военные песни. Пасмурная погода никому не помешала.
«Мы на опыте знаем, что понравится публике. Учитывая, что в парк приходят люди разного возраста, мы решили подобрать самые актуальные песни, чтобы был доволен каждый зритель», — рассказали солисты группы «Русский бит» Екатерина Лещева и Александр Нефедов.
Марафон «На одной волне» прошел в рамках проекта Министерства культуры и туризма Московской области при поддержке команды губернатора.
Еще один масштабный проект — фестиваль «Город танцует в парках» стартует в Ногинске 19 августа. Хореограф Егор Дружинин будет оценивать танцевальные коллективы на сцене Центрального парка.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут множество различных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
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