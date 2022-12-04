Подмосковье 04 декабря 2022, 20:43 Музыкальный колледж имени Скрябина в Электростали отметил 50-летие

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Московский областной базовый музыкальный колледж имени Скрябина отметил 50-летие. В честь этого события студенты и преподаватели подготовили большой праздничный концерт.

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Музыкальное училище воспитывает призеров и победителей различных конкурсов и музыкальных премий. Выпускники колледжа достигают больших успехов, становятся участниками известных российских оркестров и ансамблей.

Тридцать лет Александр Андриянов преподает в колледже и руководит оркестром. За это время педагог выпустил более тысячи музыкантов.

«Это работа моей жизни. Я ей живу. С этим я засыпаю. С этим я просыпаюсь. И работа моя круглосуточная. Я имею в виду, в голове музыка звучит. Потом приходится писать, аранжировать, готовиться. Вот такая моя жизнь», — заявил педагог.

Студенты и преподаватели колледжа выступают на крупных мероприятиях не только в Электростали, но и в других городах Московской области.

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