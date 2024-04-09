Подмосковье 09 апреля 2024, 21:22 Музыкальный фестиваль «Золотая Лира» прошел в Щелкове Телеканал «360»

Читать 360tv в

В городском округе Щелково прошел открытый фестиваль-конкурс для юных талантов «Золотая Лира-2024». Участники с особым воодушевлением готовились к конкурсу, выбирая произведения классического или современного репертуара и проводя часы за репетициями.

Конкурсанты выступили в нескольких номинациях: «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Струнные инструменты» и «Фортепиано». Участники каждой возрастной группы — младшей, средней и старшей — имели возможность продемонстрировать свое мастерство как в сольном исполнении, так и в составе ансамблей.

Реклама

«Главное преимущество муниципальных конкурсов заключается в том, что мы снова собираемся на наших площадках, поддерживая престиж нашего городского округа и наших школ. Это способствует художественному развитию наших детей», — поделилась Ольга Санникова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Щелковской Детской музыкальной школы.

Жюри фестиваля, состоявшее из профессионалов, оценивало участников по качеству исполнения, интонационной выразительности, культуре звука и артистизму. По завершении конкурса все лауреаты получили дипломы и памятные подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».