Более 5 тысяч человек посетили музыкальный фестиваль «Зарайская слобода» в Подмосковье

Международный музыкальный фолк-рок фестиваль «Зарайская слобода-2022» стал очень популярным среди жителей и гостей Подмосковья. Его посетили больше 5 тысяч человек. Мероприятие проводилось на территории музея-заповедника «Зарайский Кремль».

Участниками стали гости фестиваля со своего мира — были в том числе артисты из Шотландии, Ирландии, Армении. Россию представила группа, которая уже является обладателем множества популярных наград — Zventa Sventana и «Аргымак» из Башкортостана, признанные мастера в этно-роке.

На фестивале побывали также ансамбли казачьей и русской народной музыки. Мероприятие дело старт молодым артистам из Воронежа, Москвы, Брянска, Волгограда, Красноярска, Тюмени, Екатеринбурга и Белгорода.

Для посетителей фестиваля было предложено множество активностей. Например, показывали ярмарочные спектакли Петрушки, проходили мастер-классы по игре на гуслях, калюке, варгане, окарине и множеству других инструментов.

Гостям также показывали старые, сейчас уже почти не использованные техники вокала, их знакомили с древнерусскими играми и забавами, обучали различным ремеслам.