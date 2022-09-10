Музыкальный фестиваль в рамках проекта «Культурный код» состоялся в Балашихе | 360°

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Музыкальный фестиваль в рамках проекта «Культурный код» состоялся в Балашихе

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В рамках международного фестиваля «Культурный код» в Балашихе проходят различные мероприятия: лектории, научно-познавательный фестиваль, фестиваль танца и конкурс граффити. Сегодня на сцену в Балашихе вышли музыканты.

В Пестовском парке Балашихи прошел фестиваль музыки. Гости фестиваля могли услышать учащихся и педагогов школ искусств округа.

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Открыли фестиваль воспитанники хора «Пионерия» им. Струве. Концерт продолжался более два часов. В программе музыкального дня было также выступление симфонического оркестра — Штраус-гала.

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«Уникальное явление в нашем городе — музыкальный фестиваль — проводится впервые в рамках проведения фестиваля уличных искусств „Культурный код“. Мы очень благодарны за такую возможность: собрать сегодня воедино талантливых детей нашего города, ансамбли, солистов, оркестры, также детская хорошая школа-студия „Пионерия“ сегодня выступила — это редкое явление, в основном, они гастролируют. Также сегодня выступит симфонический оркестр Московской областной филармонии вместе с солистами: прозвучат вальсы Штрауса. Увидим мужской еврейский хор, единственный в России. В общем, набор разноплановых и разножанровых музыкантов на любой вкус», — рассказала директор Дома культуры «Саввино» Ольга Семенова-Повстяная.

На одной сцене организаторы объединили самые разные музыкальные жанры. Учащиеся музыкальных школ исполняли произведения классических композиторов, выступала также кавер-группа Backstage girls и певица Анири, которая познакомила слушателей с фольклорной музыкой в обработке.

Вечером выступил мужской еврейский хор. Хор исполнил песни советских композиторов и народную еврейскую музыку.

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