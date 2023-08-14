Подмосковье 14 августа 2023, 16:38 Музыкальный фестиваль в поддержку участников СВО пройдет в Балашихе 19 августа Unsplash

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Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» пройдет на площади вблизи Ледового дворца в Балашихе 19 августа. Хедлайнерами музыкального праздника станут Ольга Кормухина и гитарист Алексей Белов.

На сцене под открытым небом выступят поп-группа «Собор», ансамбль «Планета детства» и вокальная группа «Славяне». Прозвучат стихи поэта и основателя всероссийского фестиваля молодой поэзии и драматургии «Филатов-фест» Влада Маленко.

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Также пройдет шоу богатырей «Сильнейшая нация мира». Участники удивят публику номерами на грани человеческих возможностей.

Гости праздника смогут записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих в интерактивном кабинете «Народного фронта».

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и членам их семей.

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