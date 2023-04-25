Подмосковье 25 апреля 2023, 09:38 Музыкальный фестиваль «Новый голос планеты» прошел в Наро-Фоминске

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Фестиваль-конкурс «Новый голос планеты» прошел в доме культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске. Участие в нем приняли начинающие вокалисты и «особенные» дети.

Хедлайнером фестиваля стал оркестр инклюзивной студии «Музыка без границ» из Москвы, в котором играют как дети с особенностями развития, так и обычные ребята.

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Профессиональные педагоги, специалисты по вокалу, композиторы и музыканты в составе жюри фестиваля оценивали выступления «солнечных» детей без особой строгости.

«Эти дети не должны чувствовать себя какими-то особенными! <…> И этот конкурс дает как раз это понимание, <…> что он такой же как все, такой же ребенок, который может все», — отметила соорганизатор фестиваля-конкурса «Новый голос планеты» Лариса Чиркова.

Ни один участник фестиваля не остался без ценных призов. Ребятам подарили умные колонки, беспроводные наушники и сладости.

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