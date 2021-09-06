Музыкальный фестиваль «Небеса» прошел в Щелкове

В первые выходные сентября в Щелкове прошел джазовый фестиваль «Небеса». Перед горожанами выступили более 15 исполнителей, среди которых были мастера сцены и начинающие музыканты. В администрации округа планируют сделать фестиваль ежегодным.

На щелковской сцене выступила Анна Бутурлина — вокалистка мирового класса, лауреат международных конкурсов. Она отличается уникальным тембром голоса и удивительной артистичностью.

Певица стала одной из участниц музыкального фестиваля «Небеса». Первые выходные сентября в Щелкове прошли в ритме джаза. Дождь и прохлада не испугали публику.

Трубач Вадим Эйленкриг — еще один гость фестиваля. Он впервые выступил в Щелкове. Но рад как, его встретили подмосковные зрители.

Публика, которая приходит на джазоый фестиваль, как правило, это всегда очень красивые, образованные, тонко чувствующие люди. Поэтому мы не ждали того, что будет плохо. Но, все равно наше ожидание все превзошло, потому что люди, которые под проливным дождем готовы мокнуть и тебя слушать, это значит, что они молодцы и, наверное, мы тоже», — поделился впечатлением Вадим Эйленкриг, музыкант, продюсер.

Джаз, фанк, соул — музыка трех близких направлений звучала все выходные в щелковском городском парке. Вход на фестиваль был свободный. Глава округа Андрей Булгаков заверил, что администрация будет стараться проводить еще больше бесплатных шоу.

«Нужно к хорошим концертам еще делать хорошие площадки, пешеходные зоны, лавочки. И над этим мы тоже работаем, и это тоже делаем. И через неделю, конечно, мы вас всех приглашаем на супер-концерт, который будет посвящен Дню города Щелково. На центральной площади перед администрацией. То есть праздник для нас не прекращается. Ну, а этот фестиваль, я думаю, он будет ежегодный, если вы оцените и вам понравится», — отметил Андрей Булгаков, глава городского округа Щелково.

Всего на двух сценах фестиваля выступили более 15 исполнителей. Как и мастера сцены, так и юные музыканты. Не исключено, что в следующем году на празднике джаза себя покажут и щелковские артисты.