Подмосковье 22 августа 2023, 11:28 Музыкальный фестиваль «На одной волне» прошел в Лосино-Петровском Телеканал «360»

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Лосино-Петровский присоединился к музыкальному марафону «На одной волне». Кавер-группа «Шоурум» исполнила на фестивале всеми любимые хиты.

Команда губернатора, Министерство культуры региона, Мособлпарк и парки Подмосковья представили большой музыкальный фестиваль, на котором прозвучали кавер-версии отечественных хитов. Известные композиции подняли настроение всем гостям праздника.

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«Это музыкальный проект, который объединяет творческие группы и коллективы, кавер-группы, которые поют самые любимые и замечательные хиты нашей советской и современной эстрады. Хочется в последние летние денечки зарядиться хорошим настроением и не упускать ни одного момента этого замечательного лета», — поделилась начальник управления социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский Екатерина Белая.

Для юных жителей Лосино-Петровского в парке работали аттракционы, а аниматоры провели интерактивную программу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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