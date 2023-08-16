Подмосковье 16 августа 2023, 16:05 Музыкальный фестиваль «На одной волне» пройдет в Лобне 20 августа Unsplash

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Второй этап музыкального фестиваля «На одной волне» пройдет в Лобне 20 августа. Участники исполнят кавер-версии известных хитов на сцене парка культуры и отдыха.

Выступать на фестивале в Лобне будет кавер-группа «Русский бит», солисты вокальной студии Ирины Коноваловой «Новый ритм» и ансамбля «Волшебное созвучие» под руководством Ларисы Абабковой. Гостей праздника встретят ростовые куклы. Начало мероприятия в 15:00.

Напомним, первый этап фестиваля «На одной волне» прошел весной в 24 городских округах Московской области. Его посетили более четырех тысяч человек. Участники исполнили около двух тысяч композиций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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