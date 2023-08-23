Подмосковье 23 августа 2023, 13:07 Музыкальный фестиваль кавер-исполнителей прошел в Лобне Телеканал «360»

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Музыкальный фестиваль «На одной волне» прошел в 25 округах Подмосковья, в том числе и в Лобне. Кавер-группа «Русский бит» и местные исполнители спели свои версии популярных песен в городском парке культуры и отдыха.

Со сцены прозвучало около полусотни хитов советской эстрады и современной российской поп-музыки.

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«Мы обожаем ездить — особенно в Подмосковье. <…> Здесь самые гостеприимные, самые душевные люди. Здорово, что у нас русский народ любит музыку», — сказала солистка группы «Русский бит» Екатерина Лещева.

Фестиваль «На одной волне» — проект регионального Министерства культуры и туризма и Московской областной дирекции по развитию парков.

«Посчастливилось и в нашем городе встречать этот областной проект. Лобня всегда любила хорошие мероприятия, красивые, яркие», — отметила начальник управления культуры администрации городского округа Лобня Наталья Турта.

Вскоре в округе пройдет другой областной фестиваль — «Город танцует в парках». Участие в нем примут лучшие хореографические коллективы.

Напомним, городской парк культуры и отдыха в Лобне ждет реконструкция. Там демонтируют устаревшие аттракционы, обновят аллеи и тропинки, установят новую сцену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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