Подмосковье 25 июня 2023, 19:11 Музыкальный фестиваль имени Чайковского открыли в Клину Unsplash

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Музыкальный фестиваль имени П. И. Чайковского открыли музее-заповеднике в Клину. В дни мероприятия на сцене прозвучат композиции именитых композиторов — М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова и других.

Открытие фестиваля посвятили 150-летию со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Перед началом концерта заслуженный артист России Ильдар Абдразаков посадил на территории усадьбы Чайковского сирень.

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«Фестиваль Чайковского — это мост талантов. И наша добрая традиция — вручение премий губернатора — одаренным детям Подмосковья. Пока вы будете слушать великих артистов на сцене, я хочу поблагодарить Юрия Абрамовича Башмета за то, что все эти дни будут идти мастер-классы», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Мероприятие продлится до 2 июля. С концертными программами под открытым небом выступят артисты Большого театра, «Геликон-оперы» и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

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