Музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в Подмосковье

В подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет Международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны». Мероприятие уже стало традиционным для региона. Гости услышат десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов.

Фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет 21 и 22 августа. Мероприятие полюбилось жителям и гостями Подмосковья. В этом году концерты российских и зарубежных джазовых звезд соберут тысячи зрителей. В течение трех лет «Джазовые сезоны» входят в топ-10 лучших джазовых фестивалей России в формате open air.

«Для нас „Джазовые сезоны“ — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе», — рассказал художественный руководитель фестиваля, знаменитый саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Зрители смогут не только увидеть и услышать звезд мировой сцены, но и насладиться живописью и незабываемой атмосферой.

Среди хэдлайнеров фестиваля в этом году: трио одного из лучших джазовых пианистов современности — кубинца Альфредо Родригеса и музыканты из США: признанный гений pedal-steel-гитары Рузвельт Колье и его группа, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Также на фестивале выступят певица Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK «Трио», авторский проект одной из самых востребованных джазовых певиц нового поколения Кристины Ковалевой и многие другие.