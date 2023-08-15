Подмосковье 15 августа 2023, 14:23 Музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в Подмосковье 19 и 20 августа Министерство культуры и туризма МО

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Международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 19 и 20 августа. Посетителей ждут выступления известных артистов российской эстрады, а также творческие и спортивные активности для всех возрастов.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на главной сцене для гостей свои хиты исполнят Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман, группа Евгения Маргулиса и многие другие. Также посетители смогут присоединиться к мастер-классам по игре на губной гармошке, укулеле и балалайке и научиться создавать авторские песни.

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Директор фестиваля Роман Христюк подчеркнул, что главное на джазовом празднике — это музыка, но организаторам не менее важно создать для гостей все условия для вдохновения и творчества. Нередко посетители приезжают целыми семьями, поэтому важно обеспечить досуг для зрителей всех возрастов: спортивные игры, мастер-классы по сыроварению и многое другое.

«Много внимания уделяется музыкальным мастер-классам и лекциям: их проводят профессиональные музыканты и они будут полезны и тем, кто уже связал свою жизнь с музыкой, и тем, кто только открывает для себя мир джаза. На фестивале „Джазовые сезоны“ будет все для того, чтобы ваш летний уик-энд прошел интересно», — добавил он.

Кроме того, на фестиваль пригласили воспитанников хоккейной академии Вячеслава Фетисова и 19-кратного чемпиона России по настольному теннису Максима Шмырева для показательных выступлений. Также киностудия «Союзмультфильм» предложит юным гостям нарисовать любимых анимационных персонажей и разучить танец бременских музыкантов.

Узнать подробности о фестивале и приобрести билеты можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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