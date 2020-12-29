Музыкальные школы для взрослых и фестиваль «Зоя». Какие культурные нововведения ждут Подмосковье в следующие пять лет

В ближайшие годы в Московской области отремонтируют более 50 домов культуры и заменят все музыкальные инструменты на новые. Кроме того, в регионе могут открыть музыкальные школы для взрослых. Об этом, а также о других культурных планах на 2021–2025 годы рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова во время пресс-конференции.

Музыкальные школы для взрослых

В колледжах Московской области могут начать учить взрослых игре на музыкальных инструментах. Первая такая школа уже открылась. Речь идет про «Музыкальную школу для взрослых», которая заработала 1 декабря в музыкальном колледже имени Прокофьева в Пушкине.

Специально для этого разработали программы для обучения жителей городского округа не только вокальному искусству, но и игре на различных музыкальных инструментах.

«Это интересный опыт. Может даже и в других колледжах будем это (обучение для взрослых — прим. ред.) продолжать», — сказала Харламова.

При этом она подчеркнула, что опыт организации таких занятий оказался очень удачным.

Новые музыкальные инструменты

Харламова отметила, что в течение трех лет в музыкальных школах Московской области планируют обновить все музыкальные инструменты. Для этого власти предусмотрели финансирование в размере 275,9 миллиона рублей.

Думаю, что за три года мы справимся, и все дети будут заниматься на новых и современных инструментах Елена Харламова

Харламова отметила, что сейчас в детских музыкальных школах Подмосковья заменили уже около 40% инструментов. При этом регион рассчитывает уже в 2021 году поменять все инструменты на новые в школах искусств.

«Детские школы искусств (ДШИ) мы дооснастим новыми инструментами, у нас не останется школ искусств со старыми инструментами. В 2021 году это 860 инструментов, которые закупят в 38 школ искусств», — отметила Харламова.

В учебные заведения поставят новые клавишные, духовые, струнные и народные инструменты. Кроме того, туда завезут звуковое оборудование, мебель и технику, а также хоровые и хореографические станки. Закупят для учеников и новую учебную литературу. При этом из регионального бюджета на покупку выделят 198 миллионов рублей для оснащения 21 ДШИ. Из федерального бюджета предусмотрели субсидии в размере 143,2 миллиона рублей — этих средств хватит, чтобы купить необходимое оборудование в 17 школ.

Ремонт в ДК

Более 50 домов культуры отремонтируют в Московской области в ближайшие пять лет.

«Каждый год у нас есть программа, где мы занимаемся либо строительством, либо реконструкцией. За семь лет мы отремонтировали 46 домов культуры. На 2021–2025 годы у нас запланирована модернизация 55 объектов», — отметила Харламова.

Она отметила, что это — одна из самых больших программ модернизации домов культуры в стране. Харламова добавила, что на территории Подмосковья сейчас зарегистрированы 925 домов культуры. За последние семь лет в регионе уже отремонтировали 46 ДК, а в этом году — построили еще три новых. Речь идет про дома культуры в Воскресенском городском округе, в закрытом административно-территориальном образовании Молодежный, а также в Реутове.

Фестиваль в память о Зое Космодемьянской

В 2021 году в Московской области пройдет фестиваль, посвященный 80-летию со дня гибели Зои Космодемьянской. Его планируют провести 11 сентября.

«В 2021 году к 80-летию битвы под Москвой музейный комплекс Героя Советского Союза Зои Космодемьянской представит специальные программы и мероприятия. 11 сентября 2021 года состоится фестиваль „Зоя“», — отметила министр культуры Московской области.

Регион думает провести другие памятные мероприятия вместе с Москвой. Кроме того, в январе 2021 года должен состояться премьерный показ художественного фильма о Зое Космодемьянской.