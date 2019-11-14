  • Музыкальные инструменты на 124 миллиона рублей закупят для школ искусств Подмосковья

    14 ноября 2019, 10:24

    Анастасия Максимовских, Андрей Зуев

    В рамках реализации национального проекта «Культура» в Подмосковье оснастят 14 детских школ искусств и два колледжа музыкальными инструментами и учебными материалами на сумму более 124 миллионов рублей. Об этом сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.
    Музыкальные инструменты на 124 миллиона рублей закупят для школ искусств Подмосковья

    «В рамках реализации национального проекта „Культура“ федерального проекта „Культурная среда“ в 2019 году Министерством культуры Московской области ведется работа по оснащению 14 ДШИ и двух колледжей музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Для этого в федеральном, региональном и муниципальных бюджетах предусмотрено более 124 млн рублей», — рассказала Елена Харламова.

    За счет этих средств планируется приобретение музыкальных инструментов (орган, рояли, пианино, скрипки, балалайки, гитары, гусли, домры, арфа и другие), оборудование — интерактивные доски, гончарные круги, муфельные печи, скульптурные станки, мольберты и учебные материалы, необходимые для образовательной деятельности детских школ искусств.

    Музыкальные инструменты на 124 миллиона рублей закупят для школ искусств Подмосковья | Изображение 1

    В каждом муниципальном образовании пройдут мероприятия, на которых будут организованы выступления учащихся на новых музыкальных инструментах, а также мастер-классы, концерты педагогов и учеников. Так, 29 ноября в детской хоровой школе «Подлипки» в Королеве состоится концерт органной музыки с участием хоровых коллективов. Духовой орган приобрели для школы в рамках национального проекта «Культура».

    «В рамках регионального проекта „Культурная среда“, государственной программы „Образование Подмосковья“ в 2019 году на приобретение музыкальных инструментов для оснащения 25 образовательных учреждений сферы культуры будет израсходован 341 миллион рублей», — дополнила министр культуры Елена Харламова.

    До конца 2019 года будет поставлено 702 музыкальных инструмента, в том числе: 43 рояля, 332 пианино, 174 баяна и 141 аккордеон.