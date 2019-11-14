Музыкальные инструменты на 124 миллиона рублей закупят для школ искусств Подмосковья

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Подмосковье оснастят 14 детских школ искусств и два колледжа музыкальными инструментами и учебными материалами на сумму более 124 миллионов рублей. Об этом сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«В рамках реализации национального проекта „Культура“ федерального проекта „Культурная среда“ в 2019 году Министерством культуры Московской области ведется работа по оснащению 14 ДШИ и двух колледжей музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Для этого в федеральном, региональном и муниципальных бюджетах предусмотрено более 124 млн рублей», — рассказала Елена Харламова.

За счет этих средств планируется приобретение музыкальных инструментов (орган, рояли, пианино, скрипки, балалайки, гитары, гусли, домры, арфа и другие), оборудование — интерактивные доски, гончарные круги, муфельные печи, скульптурные станки, мольберты и учебные материалы, необходимые для образовательной деятельности детских школ искусств.

В каждом муниципальном образовании пройдут мероприятия, на которых будут организованы выступления учащихся на новых музыкальных инструментах, а также мастер-классы, концерты педагогов и учеников. Так, 29 ноября в детской хоровой школе «Подлипки» в Королеве состоится концерт органной музыки с участием хоровых коллективов. Духовой орган приобрели для школы в рамках национального проекта «Культура».

«В рамках регионального проекта „Культурная среда“, государственной программы „Образование Подмосковья“ в 2019 году на приобретение музыкальных инструментов для оснащения 25 образовательных учреждений сферы культуры будет израсходован 341 миллион рублей», — дополнила министр культуры Елена Харламова.

До конца 2019 года будет поставлено 702 музыкальных инструмента, в том числе: 43 рояля, 332 пианино, 174 баяна и 141 аккордеон.