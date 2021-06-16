Все запланированные международные музыкальные фестивали проведут в Московской области с соблюдением мер безопасности. Даты мероприятий менять не будут. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

«В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Московской области в период с 15 июня по 20 июля 2021 года допускается проведение массовых мероприятий с очным присутствием зрителей более 50 человек только при выполнении ряда условий», — пояснила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Среди условий, отметила Харламова, обеспечение соблюдения социальной дистанции между зрителями, наличие билета на мероприятие с указанием места, предельное количество зрителей — не более 1,5 тысячи человек одновременно.

Министр добавила, что число зрителей может быть увеличено на 20% для вакцинированных гостей.

Без изменения дат пройдут долгожданные мероприятия с участием мировых звезд. Зрителей ждут на музыкальных фестивалях искусств П. И. Чайковского в Клину и «Лето. Музыка. Музей» в Истре.

«У нас уже есть опыт прошлого года, когда мы первые в стране провели open air фестиваль Чайковского при соблюдении беспрецедентных мер безопасности, которые не привели к вспышке заболеваемости ни артистов, ни публики. На фоне вакцинации, которая сейчас массово проводится в Московской области, мы надеемся, что так будет и в этом году», — сказала Харламова.

Министр обратилась к жителям и гостям Московской области с просьбой привиться, чтобы безопасно провести время на всех культурных мероприятиях региона.