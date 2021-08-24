Известные музыкальные ансамбли выступят на форуме «Армия» в Подмосковье

Гости международного форума «Армия» в Подмосковье увидят выступления народных коллективов Московской областной филармонии. Музыкальные концерты пройдут 26, 27 и 28 августа в парке «Патриот».

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на сцену выйдут известные коллективы.

Почти 40 лет музыканты из ансамбля «Русский тембр» играют на уникальных инструментах — тембровых баянах. Выступят они 26 августа.

Их игру отличают красочные аранжировки, высочайшее мастерство, обаяние и юмор Минкультуры Подмосковья.

Творчество ансамбля отличается жанровым многообразием — от шедевров классики до джаза. В программе примут участие лауреаты международных конкурсов Юлия Журавлева и Юлия Пилипович.

Концерт Государственного академического оркестра солистов «Русские узоры» состоится 27 августа.

Его уникальность в том, что исполнители оркестра используют до 200 старинных инструментов. В программе форума примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов Елизавета Антонова и Максим Сажин.

Московский областной хор Кожевникова выступит 28 августа. Художественный руководитель, главный дирижер — Николай Азаров.