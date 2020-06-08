Музыкальную школу в Орехово-Зуеве закончат в августе. Она примет 600 учеников

Музыкальную школу в поселке Демихово Орехово-Зуевского городского округа достроят в августе. Там смогут учиться 600 ребят. Здание готово почти на 90%. Об этом рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Источник фото: Министерство строительного комплекса Подмосковья

«Сейчас на объекте завершается внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории. Общая готовность — 88%», — отметил министр.

Двухэтажная школа рассчитана на занятия 600 учеников. Там будут учебные классы для индивидуальных и групповых занятий, два зала для репетиций, методические кабинеты, помещения для архива и фонотеки, концертный зал, аппаратная и технические и административные помещения. Школу оснастят современным оборудованием.

Источник фото: Министерство строительного комплекса Подмосковья

Здание построили в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Средства выделили из областного и муниципального бюджетов.