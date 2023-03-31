31 марта 2023, 13:56
Музыкальную школу построят в Королеве в 2024 году
Проект новой музыкальной школы в микрорайоне Юбилейный прошел государственную экспертизу. Застройщик планирует выйти на объект уже в мае.
В Министерстве строительного комплекса рассказали, что школа будет построена по государственной программе Подмосковья за счет средств бюджета.
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Проект уже получил положительное заключение «Мособлгосэкспертизы» и застройщик планирует начать работы уже весной.
В трехэтажном здании будут пожарный пост, гардеробная, учебные кабинеты, музыкальный зал, административные и служебные помещения. Общая площадь школы составит более 2,5 тысячи «квадратов». На прилегающей территории сделают парковку и места для отдыха. Здесь также проведут благоустройство и озеленение.
Школу планируется открыть в 2024 году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к началу нового учебного года в Подмосковье откроют 20 новых школ и 11 детских садов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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